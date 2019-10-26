2019/10/26 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، على حق التظاهر السلمي ويدعو القوات الامنية للدفاع عن المتظاهرين.

وقال القضاء في بيان تلقته "الغد برس"، "نؤكد حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور".

ودعا الأجهزة الأمنية إلى "ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يوكد على حق التظاهر السلمي ويدعو القوات الامنية للدفاع عن المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يوكد على حق التظاهر السلمي ويدعو القوات الامنية للدفاع عن المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).