دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السابع/ 3

2019/10/26 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري انجلت إذاً الغمامة، المتشكّلة في نفس عليكي آغا الصغير نتيجة معرفته بمصدر رزقه الأساس.وعليه كان أن يواصل عمله في تجارة الأغنام، بمعونة أخيه الوحيد؛ وكان هذا قد أصبح شريكه.في واقع الحال، أنّ تقديم اللصوص أنفسهم للوسيط العتيد، حمّوكي، بزعم أنهم أصحاب ماشية من الجزيرة، قد أسهمَ بشكل غير مقصود في ازدهار تجارة الأخوين.ففي تلك الفترة، كان البدو ينزلون بماشيتهم إلى أسواق الشام والمدن الكبيرة، فيستلمها ......

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