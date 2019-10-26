2019/10/26 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة إن تسنّم صهوة جموح فضل العدالة فامتلاك زمامها التشريعي هو مقصد تتنضّل فيه المنايا في دول أمست ديارا تشهد مصارع الأطفال تحت الثرى فإن توصل معظم أعضاء المجتمع الدولي إلى اتفاق عام عندما أعلنوا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فإن مسلك حقوق الطفل يظل منهلا وعر المسلك .فمن جملة ما صدر من أَجاج ركيّات التشريعات الدولية التعهد بحماية الأطفال أينما كانوا دون تمييز من أي نوع مثل السن أو الجنس أ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إيمان بوقردغة - حقوق الطفل: طود تشريعي مُنِيف وواقع شانته وصمة تقصير جفيف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إيمان بوقردغة - حقوق الطفل: طود تشريعي مُنِيف وواقع شانته وصمة تقصير جفيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).