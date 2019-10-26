فواد الكنجي - وجع واحد يجمع ما بين المتظاهرين في بغداد وبيروت

2019/10/26 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي تشهد مدن (العراق) و(لبنان) موجة احتجاجات ومظاهرات جماهيرية حاشدة تقوم على أرضية مشتركة من حيث تردي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وانتشار الفقر والبطالة والغلاء والفساد الإداري والخدمي ونهب وسرقة الأموال العامة من قبل ميليشيات حزبية ودينية التي تمارس أبشع أنواع الاستبداد والقمع اليومي بحق وبحقوق المواطنين الأبرياء، بعد إن اغتصبوا وخطفوا السلطة وبسطوا نفوذ الميلشيات عبر محاصصات حزبية ف......

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