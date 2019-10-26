بيان مهم لقيادة العمليات المشتركة

2019/10/26 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} صدر بيان مهم فجر اليوم عن قيادة العمليات المشتركة إزاء الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وجاء فيه:في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، والتي تحميها القوات الامنية فقد استغل قلة مخربة هذه التظاهرات وعملت على قتل ابناء القوات المسلحة والمواطنين وإصابة اخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، والسعي لمهاجمة السجون واطلاق سراح من فيها دون أي واعز وضمير ، وعليه فإن قواتنا الامنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربيين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل، كما اننا نحذر من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، وندعوا المتظاهرين الى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين وستحمي الشعب والبلاد".



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