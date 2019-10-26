2019/10/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفاة مدير دوائر كتاب العدول بذي قار متأثرا بجراح أصيب بها خلال ال

اخبار مباشرة

وفاة مدير دوائر كتاب العدول بذي قار متأثرا بجراح أصيب بها خلال التظاهرات

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مدير دوائر كتاب العدول بذي قار متأثرا بجراح أصيب بها خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مدير دوائر كتاب العدول بذي قار متأثرا بجراح أصيب بها خلال التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).