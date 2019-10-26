الشرطة الاتحادية تعثر على مضافة لداعش جنوب غرب كركوك

2019/10/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، العثور على مضافة لتنظيم داعش جنوب غرب كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اللواء 20 في فق٥ شرطة اتحادية، شرع بمداهمة وتفتيش قرية (سطيح العليا) جنوب غرب كركوك ومن خلال المداهمة والتفتيش تم العثور على بقع دماء للعدو وتمت متابعتها من قبل أبطال اللواء العشرون فق٥".

وأضافت أنه "من خلال التتبع تم العثور على مضافة للعدو تحتوي على 2 عبوة ناسفة وضمادات وملابس عسكرية متنوعة وافرشة ومواد غذائية تم تدميرها بالكامل من قبل الجهد الهندسي للواء".

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