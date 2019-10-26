خليل اندراوس - تشي جيفارا البطل والأسطورة (1)

2019/10/26 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس الثورة قوية كالفولاذ، حمراء كالجمر، باقية كالسنديان، عميقة كحبنا الوحشي للوطن..انني احس على وجهي بألم كل صفعة تُوجه الى مظلوم في هذه الدنيا، فأينما وجد الظلم فذاك هو وطني".هذه الصياغة لتشي جيفارا تتميز بصدقها ولا تستطيع إلا ان تُحترم وتقدر رجلا كانت هذه افكاره التي ظل طيلة حياته يناضل من اجلها، مع اني كنت افضل استعمال كلمات اخرى غير كلمة الحب "الوحشي" للوطن، فحب الوطن والاخلاص للوطن يتطلب من......

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