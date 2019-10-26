جهاد عقل - 17 تشرين الأول اليوم العالمي لمكافحة الفقر: 3,4 مليار إنسان في العالم يقمعهم الإفقار

2019/10/26 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل لبنان أولًاعندما خرج الشعب اللبناني للتظاهر يوم الخميس السابع عشر من تشرين أول الحالي، ضد السياسة الحكومية وما حملته من فساد وفقر وغيرها من التبعات للمواطن اللبناني، كان العالم في هذا اليوم يحيي اليوم العالمي لمكافحة الفقر، لا ندري إن كان الحراك الشعبي اللبناني خُطط له للإنطلاق في هذه الذكرى أم أنها صدفه،على كل حال في تلك الحالتين صرخة الشعب اللبناني كانت صرخة صادقة، ضد الفقر ومن أجل......

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