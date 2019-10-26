فهد المضحكي - الرأسمالية والحروب الخارجية!

2019/10/26 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي شرح كارل ماركس في كتاب (الرأسمال) الطبيعة الحقيقية العميقة للرأسمالية: (ما يرعب الرأسمال هو غياب الربح..فعندما يشم ربحاً معقولاً، يصبح الرأسمال مبتهجاً، وعند نسبة 20 في المئة يصبح جريئاً، وعند نسبة 50 في المئة يصبح مغامراً وعند نسبة 100 في المئة يسحق برجليه كل الشرائع الانسانية، وعند نسبة 300 في المئة، فانه لن يتراجع عن الاقدام على أية جريمة).وانطلاقاً من ذلك كتب المستنير اسماعيل حجو عن ح......

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