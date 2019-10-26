إيطاليا: الناتو مهتم بالعراق ويلزم حل سياسي في سوريا

2019/10/26 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، على ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية والإبقاء على وقف إطلاق النار أيضاً.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ببروكسل، قال الوزير الإيطالي للصحفيين "عبرنا خلال الإجتماع بكلمات حازمة للغاية عن رأينا حول الهجوم الذي شنته تركيا في الشمال الشرقي السوري".

وتابع وزير الدفاع الإيطالي أنه، "قبل كل شيء، تحدثنا فيما يتعلق بالعواقب الإنسانية التي تحققت، على أمل أن يكون هناك حل سياسي يحافظ على وقف إطلاق النار ويحل محل الخيار العسكري"، حسبما ذكرت وكالة آكي الإيطالية.

وأشار وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني إلى أن الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي "تميز بالقلق بشأن ما يحدث في شمال شرق سوريا".

وذكر غويريني أن "الاهتمام انصب بشكل خاص على العديد من مهام الناتو، وبالمقام الأول تلك التي ترى إيطاليا في الطليعة، من خلال التزام الوحدات العسكرية، الموارد والرجال، والتي تحظى بتقدير كبير في لبنان، العراق، كوسوفو وأفغانستان".

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