عقود النفط باليورو.. روسيا تواصل التخلص من هيمنة الدولار

2019/10/26 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لروسنفت -كبرى شركات النفط في روسيا- إيغور سيتشن إن الشركة تحولت بالكامل إلى استخدام اليورو في عقودها بدلا من الدولار، في خطوة تهدف لحماية تعاملاتها من العقوبات الأميركية.

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