2019/10/26 | 09:11

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مفوضية حقوق الإنسان تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات إلى 42 قتيل

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مفوضية حقوق الإنسان تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات إلى 42 قتيلاً

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