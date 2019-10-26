قاضية أمريكية تقرّ صحة تحقيق مساءلة ترامب

2019/10/26 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أقرّت قاضية أمريكية قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أمرت الإدارة الأمريكية بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر.

وبحسب "روسيا اليوم" فأن "القاضية بيرل هويل رفضت دفاع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب"، مؤكدة أن "المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار لبدء التحقيق".

ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 تشرين الأول، لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حٌجبت من تقرير مولر.

وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.

وصرحت هويل بأن "وزارة العدل على خطأ"، وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".

وتابعت القاضية أن "حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف".

وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب.

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