2019/10/26 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء اعتصام مفتوح في ساحة الحبوبي بالناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 09:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اعتصام مفتوح في ساحة الحبوبي بالناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اعتصام مفتوح في ساحة الحبوبي بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).