مصرع 8 أشخاص بحادث مروري في إقليم ألتاي الروسي

2019/10/26 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث مروري اليوم السبت، في إقليم ألتاي جنوبي سيبيريا بروسيا.

وذكرت وزارة الصحة الروسية أن آخر المعلومات تفيد بمصرع 8 أشخاص، توفي 6 منهم في موقع الحادث، وآخر داخل سيارة الإسعاف، والثامن في المستشفى.وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 8 أشخاص بجروح، فيما أفادت السلطات بأن حافلتين صغيرتين كانتا تقلان 16 شخصا اصطدمتا صباح اليوم على الطريق بين مدينتي بارناول وروبتسوفسك.انتهى

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