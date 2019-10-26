القضاء يؤكد حق التظاهر السلمي ويوجه رسالة للقوات الأمنية

2019/10/26 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مجلس القضاء الأعلى، السبت، حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور.

وذكر بيان للقضاء، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مجلس القضاء الأعلى يوكد على حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور".ودعا القصاء، الأجهزة الأمنية إلى "ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب".انتهى

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