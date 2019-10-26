العمليات المشتركة تتوعد “المخربين”: استغلوا التظاهرات وعملوا على قتل المواطنين وحرق الممتلكات

2019/10/26 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، انها ستتصدى لمن وصفتهم بالمخربين الذين يحرقون الممتلكات العامة والخاصة.وذكر بيان للقيادة تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه ‘في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة اخرين وحرق الممتلكات العامة […]

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