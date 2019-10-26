“بالصور”.. الحلبوسي “بلا سترة” في زيارة ليلة لمتظاهري ساحة النسور

2019/10/26 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق زار رئيس مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، المتظاهرين المتواجدين في ساحة النسور في جانب الكرخ من بغداد.بالقميص فقط! وظهر الحلبوسي في صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتوسط المتظاهرين.ولكن الغريب ان الحلبوسي ظهر بلا سترة، وبالقميص فقط، في دلالة على تصريح سابق له يعود لتظاهرات 1 اكتوبر، […]

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