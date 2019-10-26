فايبر.. سفير

2019/10/26 | 09:30

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بغداد اليوم-متابعة

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الجمعة، إنها سترسل إنسانا آليا في حجم عربة الجولف إلى...





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