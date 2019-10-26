2019/10/26 | 09:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الجمعة، إنها سترسل إنسانا آليا في حجم عربة الجولف إلى...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فايبر.. سفير "ناسا" لاستخراج المياه من باطن القمر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الجمعة، إنها سترسل إنسانا آليا في حجم عربة الجولف إلى...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فايبر.. سفير "ناسا" لاستخراج المياه من باطن القمر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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