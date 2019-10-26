النجيفي: النفوذ الإيراني في العراق لن يقوى على البقاء

2019/10/26 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم السبت، أن "النفوذ الإيراني" في العراق لن يقوى على البقاء.

وقال النجيفي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها "الغد برس"، مستائلا "هل أعاد الذين جرفهم النفوذ الايراني في المحافظات الغربية حساباتهم بعد ان وجدوا نتيجة أنصار ايران في الجنوب؟".

وأضاف أن "‏النفوذ الايراني داء خطير نشر الفوضى وأضعف الدولة ولن يقوى على البقاء".

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