تركيا ترفض اتهامات بترحيلها اللاجئين السوريين للمنطقة الامنة قسرا

2019/10/26 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفضت الحكومة التركية، اليوم السبت، اتهامات منظمة العفو الدولية لها بترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى بلادهم، واصفة اياه بأنها ادعاءات لا أساس لها، وأن السوريين خاضعون للحماية المؤقتة في تركيا.

وقالت في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي ردّا على تقرير لمنظمة العفو الدولية قال إن تركيا ترحل سوريين إلى بلادهم قبل إنشاء المنطقة الآمنة، إن تركيا تواصل استضافة 4 ملايين شخص بينهم أكثر من 3.6 مليون سوري، اضطروا للنزوح عن بلادهم.

ولفت إلى أن تركيا فتحت أبوابها أمام المهجرين في الوقت الذي اختبأت فيه الكثير من الدول خلف جدران شيدتها وأسلاك شائكة مدتها على حدودها.

وأكد أن تركيا تلتزم أثناء استضافتها المهجرين بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" بموجب الالتزامات الدولية، مؤكدا عدم وجود أي تغيير في هذا النهج الذي تتبعه بلاده.

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