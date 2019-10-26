2019/10/26 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: حركة طبيعية في بغداد واجواء آمنة ولا قطع للشوارع باستثناء بعض القريبة من المنطقة الخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 09:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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