تعهد دولي بالمليارات لمحاربة الاحتباس الحراري

2019/10/26 | 10:01

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بغداد اليوم-متابعة

قالت أوديل رينو باسو، مديرة الخزانة الفرنسية، الجمعة، إن حكومات مانحة تعهدت بتمويل جديد يبلغ 9.8 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي تأسس لمساعدة الدول النامية على مواجهة الاحتباس الحراري.

وبحسب يانيك جليماريك المدير التنفيذي للصندوق، فإن المبلغ يعتبر تعهدا تاريخيا رغم توقعات منظمات بيئية وتنموية مثل أوكسفام، بأن يجمع المؤتمر الذي عقد في العاصمة الفرنسية تعهدات تصل إلى 15 مليار دولار.

وأشارت مديرة الخزانة الفرنسية إلى أن عددا من الدول المانحة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضاعفت أحدث تعهداتها الخاصة بالتمويل مما ساعد في تعويض خسارة الإسهامات المالية الأميركية، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي حديث للصحفيين، قالت باسو: "المهم الآن هو جعل هذه التعهدات ملموسة، حتى يعمل الصندوق بكفاءة".

وكان الصندوق قد بدأ النشاط في 2015 بعد تعهد الحكومات بمبلغ 10.3 مليار دولار في جولة أولى من التمويل، لكن هذا المبلغ انخفض لاحقا إلى 8.3 مليار دولار بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.

بغداد اليوم-متابعة

أدانت محكمة سعودية أحد القضاة بالمدينة المنورة بالتزوير والرشوة بملايين الريالات، في واحدة من أشهر القضايا التي شهدتها محاكم المملكة، حيث زعم الجاني أن جنيا تلبّسه وورطه في القضية.

وأصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أ

بغداد اليوم-متابعة

قضت محكمة الاستئناف بالمغرب بالسجن 15 عاما في حق الصحفي توفيق بوعشرين، لتطوي بذلك ملفا شغل الرأي العام مدة عام ونيف.

وكانت محكمة الرباط قد أدانت مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المغربية توفيق بوعشرين بتهم تتعلق بالاغتصاب و

بغداد اليوم- بغداد

جمعت منظمة "ماي الأقصى" الماليزية، أدلة وتصريحات الشهود لتقديمها إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية نهاية العام الجاري، للسماح بتوجيه الاتهام إلى إسرائيل بسبب جرائمها ضد الإنسانية.

وقال رئيس الوفد الخاص للمنظمة لقمان

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