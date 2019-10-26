السليمانية ترسل مساعدات الى كورد سوريا

2019/10/26 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصلت شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية الى معبر سيمالكا الحدودي استعداداً لايصال المساعدات الى كورد سوريا.

وانطلقت شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية والطبية من مدينة السليمانية ووصلت الى معبر سيمالكا الحدودي استعدادا لايصالها الى غرب كوردستان.

ويبلغ عدد الشاحنات 26 وهي محملة بالمواد الغذائية والطبية حيث ستقوم منظمة الهلال الاحمر بايصال تلك المساعدات الى المواطنين في غرب كوردستان.

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