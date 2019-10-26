حصيلة جديدة لتظاهرات بغداد

2019/10/26 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني، السبت، عن حصيلة جديدة للتظاهرات التي شهدتها بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات من المتظاهرين وعناصر القوات الامنية بلغت تسعة شهداء و١٨٩٧ جريحا".

واضاف المصدر ان "اغلب المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تم نقل جثث الشهداء الى دائرة الطب العدلي".

يذكر ان مفوضية حقوق الانسان اعلنت يوم امس الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء من المتظاهرين الى ( ٣٠ ) شهيدا في المواجهات التي حصلت خلال التظاهرات في عدد من المحافظات بينها بغداد.

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