توزيع 15 الف قطعة ارض للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في واسط

2019/10/26 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الادارة المحلية في محافظة واسط، اليوم السبت، عن توزيع 15 ألف قطعة ارض بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.

وقال مدير اعلام محافظة واسط ماجد العتابي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "المحافظ محمد المياحي التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمكتبه ببغداد، وناقشا عددا من الملفات المهمة التي تخص المحافظة، حيث اسفر اللقاء عن استحصال الموافقة على خطة السكن وشمول جميع شرائح المواطنين بآلية توزيع الاراضي وتخصيص قطعة ارض لكل مواطن، منوها بان اللجنة المكلفة بتخصيص الاراضي تمكنت من مسح الارض المخصصة لتوزيعها بين المواطنين".

وأضاف أن "المحافظة باشرت توزيع 15 الف قطعة ارض سكنية بين شريحة شبكة الحماية الاجتماعية موزعة بواقع 10 الاف قطعة في مركز مدينة الكوت وخمسة الاف قطعة في قضاء الصويرة"، لافتا الى ان "الايام المقبلة ستشهد توزيع قطع الاراضي السكنية في عموم الاقضية والنواحي الاخرى بين جميع الشرائح من اجل توفير السكن الكريم للعوائل وانهاء حالة العشوائيات".

وبين العتابي ان "المحافظ حصل على الدعم الكامل من قبل رئيس الوزراء لمختلف القطاعات التي تخدم المحافظة بشكل كبير، واستحصال الموافقات من اجل الاسراع باجراءات انشاء مصفى واسط النفطي بالاستفادة من انتاج حقلي الاحدب وبدرة النفطيين".

وتابع، وكذلك الحصول على موافقة تخصيص 100 درجة وظيفية ضمن القطاع النفطي، واستحصال الدعم الحكومي في منح ادارة واسط صلاحيات احالة المشاريع الوزارية من قبل المحافظة وخصوصا مشاريع شبكات مياه الصرف الصحي، فضلا عن ايجاد حلول سريعة لاصحاب العقود والاجور اليومية والمحاضرين المجانيين لسد الشواغر في مدارس المحافظة.

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