2019/10/26 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب علاء الربيعي: كتلة سائرون ستحضر جلسة البرلمان اليوم لمناقشة مطالب المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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