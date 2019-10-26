مصدر يكشف تطورات الاوضاع قرب المنطقة الخضراء

2019/10/26 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تطورات الاوضاع قرب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان هناك تواجداً أمنياً مكثفاً قرب ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، والتي شهدت يوم امس الجمعة، تظاهرات احتجاجية كبيرة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

واضاف المصدر ان "جسور الشهداء والسنك والاحرار والجمهورية لازالت مغلقة امام حركة السير"، مبينا انه "لا يوجد عبور بين جانبي الرصافة والكرخ من هذه الجسور".

واشار الى ان الطرق القريبة من المنطقة الخضراء في جانب الكرخ مغلقة، والقوات الامنية تمنع دخول اي احد الى هذه المنطقة باستثناء المسؤولين.

وانطلقت شرارة التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد احتجاجا على تردي الاوضاع الخدمية والاقتصادية، وتزايد اعداد العاطلين عن العمل في صفوف فئة الشباب، وتفشي الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

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