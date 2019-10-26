اللواء الأول بالرد السريع يتوجه من بغداد الى البصرة

2019/10/26 | 10:32

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (26 تشرين الاول 2019)، بأن اللواء الأول في الرد السريع اتجه من بغداد الى محافظة البصرة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللواء الاول بالرد السريع تحرك من بغداد باتجاه محافظة البصرة، لغرض فرض الامن والاستقرار فيها".

يتبع.......

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت (26 تشرين الاول 2019)، باستمرار حظر التجوال في سبع محافظات على الافراد والمركبات على خلفية تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها تلك المحافظات أمس.





وقال مراسلنا: استمرار حظر التجوال على الافراد والمركب

بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير إعلام قيادة شرطة محافظة ديالى، العقيد نهاد المهداوي، السبت (26 تشرين الأول 2019)، استمرار فرض حظر التجوال في ناحية ابي صيدا لليوم الثالث على التوالي.

وقال المهداوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حظر ا

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، السبت، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها التظاهرات، وفيما أكدت أن البعض استغل التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وابناء القوات المسلحة وحرق الممتلكات ونهبها، حذرت من العبث بأمن المواطنين.

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