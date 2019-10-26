“بالفديو”.. المئات من اهالي الاعظمية يلتحقون بتظاهرات ساحة التحرير

2019/10/26 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق التحق المئات من اهالي منطقة الاعظمية في بغداد، بساحة التحرير التي تشهد تظاهرات حاشدة.اظهر مقطع فديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من شباب وشيوخ عشائر الاعظمية وهم يتوجهون الى ساحة التحرير، ثم اظهر المقطع هؤلاء وهم يشاركون بالتظاهرات الليلة من داخل الساحة.

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