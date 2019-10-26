بالصور.. ضبط عجلة محملة بالاسلحة في سيطرة الشعب شمالي بغداد

2019/10/26 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانه تم ضبط عجلة صالون محملة بالاسلحة الخفيفة في سيطرة الشعب والقبض على صاحبها.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "قيادة شرطة بغداد في سيطرة الشعب ضبطت عجلة صالون بداخلها اسلحة خفيفية، والقت القبض على صاحبها".

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