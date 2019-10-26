روسيا تؤكد تهريب الولايات المتحدة للنفط السوري

2019/10/26 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، صورا اتخذت عبر الأقمار الصناعية، تثبت أن النفط السوري يهرب إلى خارج الحدود، تحت حراسة جنود الولايات المتحدة الأميركية، قبل وبعد هزيمة تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال جنرال كوناشينكوف، إن "الصور التي أصدرتها المخابرات عبر الأقمار الصناعية تظهر أنه تم استخراج النفط وتصديره على نطاق واسع تحت حماية جنود الولايات المتحدة الأميركية، قبل وبعد هزيمة إرهابيي تنظيم داعش".

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