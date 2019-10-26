بعد كر وفر.. متظاهرون يقضون ليلتهم في ساحة التحرير ببغداد

2019/10/26 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضى متظاهرون عراقيون ليلتهم في ساحة التحرير بعد عمليات كر وفر مع القوات الأمنية.

وشهدت عدة مدن عراقية بينها العاصمة بغداد موجة احتجاجية جديدة ضد الفساد راح ضحيتها نحو 40 قتيلا.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، بعدما استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص الحي.

وأعلنت السلطات حظراً للتجول في البصرة، وبابل، والناصرية، كما فرقت القوات الأمنية محتجين في كربلاء المقدسة لدى الشيعة، بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

وأضرم متظاهرون النار بمبنيي محافظتي ذي قار والديوانية، وأحرقوا أكثر من عشرة مقار لأحزاب سياسية في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية.

من جانبها قالت قيادة العمليات المشتركة إن هناك "فئة مخربة" هي من قتلت المتظاهرين وقوات الأمن.

وتحدثت القيادة عن اتخاذ كافة الإجراءات ضد من يهدد أمن المواطنين.

وعلى صعيد متصل، تم تكليف اللواء غانم العنكوشي قائدا لشركة محافظة النجف غداة الاحتجاجات.

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