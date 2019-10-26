“بدر” تُكذّب القمع: القوات الأمنية بدون سلاح وتحمي المتظاهرين

2019/10/26 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في خضّم الأزمة العراقية والشعب الشعبي الذي يُشعل العراقيين ويدفعهم للنزول إلى الشوارع واستمرار قمع التظاهرات السلمية التي تُطالب بالحياة والكريمة وتوفير مستلزمات العيش، وتعرض المحتجين […]

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