“بالفديو”.. هلع واشتباكات دموية في العمارة بين فصائل مسلحة والمتظاهرون يحرقون مقراً لحركة الاوفياء

2019/10/26 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق شهدت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، خلال ليلة امس اشتباكات عنيفة ادت الى مقتل واصابة العشرات من المدنيين وعناصر الفصائل المسلحة، وفقاً لمصادر امنية.وقالت المصادر لـ”يس عراق”، ‘اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة العمارة ما بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وحركة الأوفياء احدى فصائل الحشد الشعبي”.كيف بدأت القصة؟ الخلاف بين […]

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