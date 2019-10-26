عقب يوم دام.. وصول تعزيزات وانتشار أمني مكثف جنوبي العراق

2019/10/26 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن انتشار امني مكثف في محافظة ميسان، جنوبي العراق، عقب اشتباكات مسلحة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان انتشاراً أمنياً ملحوظاً تشهده مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، عقب يوم واحد من اشتباكات مسلحة بين فصائل من جهة، واحتجاجات شعبية دامية من جهة أخرى.

واضاف المصدر ان العشرات من المحتجين قاموا بحرق مقر حركة الاوفياء بعد اشتباك مع عناصر من الحركة دامت ست ساعات، لافتاً الى وصول تعزيزات امنية الى المحافظة لحفظ الامن فيها.

ونعت جماعة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي مساء الجمعة مدير مكتبها وشقيقه في محافظة ميسان جنوبي العراق.

ونعت الجماعة في بيان رسمي اليوم مدير مكتبها في ميسان وسام العلياوي وشقيقه عصام العلياوي بعد إصابتهما نتيجة هجوم مسلح تعرض له مقر مكتب الحركة في المحافظة.

وقال مصدر طبي مسؤول من ميسان ان عدد القتلى من المتظاهرين في المحافظة ارتفع الى 9 بينما اصيب 94 اخرون بجروح منهم 74 في مستشفى الصدر، و 20 في مستشفى الزهراوي.

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