محمد عبد الوهاب السعيدي يتسنم رسمياً قيادة شرطة ذي قار

2019/10/26 | 11:03

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بغداد اليوم - ذي قار

تسنم العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، السبت، 26 تشرين الأول، 2019، مهام عمله رسميا قائدا لشرطة محافظة و ذي قار والمنشات.

وقال إعلام شرطة ذي قار، إن "السعيدي قد شغل العديد من المناصب اهمها امرا للفوج الاول في اللواء السابع الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية وامرا لفوج الطوارئ الاول في شرطة واسط وبعدها تسنم مهام امر اللواء السابع في الشرطة الاتحادية".

وتابع أنه "شغل منصب آمر اللواء الثامن شرطة اتحادية، كما تسنم قائدا للفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية وبعدها التحق مديرا لعمليات الشرطة الاتحادية".

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