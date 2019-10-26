زياد بوزيان - رؤى نقدية (7) إعادة الاعتبار للمفترى عليهم ‏

2019/10/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان 9 ـ إعادة الاعتبار للمفترى عليهم : طه حسين ، مرجليوث ، الشيخ عبد الرازق و نجيب محفوظداخَلتني فكرة هذا المقال القصير و أنا بصدد تحرير مقال تأريخي مطول عن ظاهرة الظلم البشري من عهد نوح إلى عهد الملالي و القاعدة و الذي يتمحور مضمونه عن كيفية انتقال الإنسان بعد أن جُبل على التعدي على أخيه الإنسان باسم الدين و الأخلاق إلى حلقة من الشرعية أي ما يشبه الظلم الغريزي الشرعي ، من الحقبة الفرعونية إلى......

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