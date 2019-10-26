عماد علي - هل يحقق اردوغان خارطة (العهد القومي)

2019/10/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي عندما يفصح خلوصي اكار ما تضمر الدولة التركية من نوايا بشكل علني و بوضوح تام قائلا؛ اننا لا نطمح في بلد احد و لكننا نريد المناطق التي احتلت منا و هو يتكلم و خارطة العهد القومي في خلفه، فانه كلام في صميم ما تؤمن به حكومة اردوغان و القوميين المتطرفين المتشديين العثمانيين المتحالفين معه، و هذا اول تصريح واضح و صريح بعيدا عن التلميحات التي قدموها من قبل دون ان يقولوا ما يضمروه بصريح العبارة و على الملأ......

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