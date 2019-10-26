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تعيين منخي قائدا لشرطة الديوانية والسعيدي يتسنم رسميا قيادة شرطة ذي قار


تعيين منخي قائدا لشرطة الديوانية والسعيدي يتسنم رسميا قيادة شرطة ذي قار
2019/10/26 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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