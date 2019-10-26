2019/10/26 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العثور على أربع جثث متفحمة داخل مقر عصائب اهل الحق في ذي قار

اخبار مباشرة

العثور على أربع جثث متفحمة داخل مقر عصائب اهل الحق في ذي قار

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على أربع جثث متفحمة داخل مقر عصائب اهل الحق في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على أربع جثث متفحمة داخل مقر عصائب اهل الحق في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).