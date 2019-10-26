2019/10/26 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتخاب السامرائي رئيساً لمجلس شورى الحزب الإسلامي والعزاوي أميناً عاماً

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محافظ واسط يعلن إحراق وتخريب ونهب 30 منزل في المحافظة

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، الموقف العام عن مجمل أحداث التظاهرات في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الداخلية، خالد المحنا، في بيان، إنه "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الداخلية بالموقف الأبوي الكبير للمرجعية الدينية ال

بغداد اليوم - ذي قار

تسنم العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، السبت، 26 تشرين الأول، 2019، مهام عمله رسميا قائدا لشرطة محافظة و ذي قار والمنشات.

وقال إعلام شرطة ذي قار، إن "السعيدي قد شغل العديد من المناصب اهمها امرا للفوج الا

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