2019/10/26 | 11:46

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شيوخ عشائر المثنى يجتمعون لبحث الأحداث الأخيرة في المحافظة

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شيوخ عشائر المثنى يجتمعون لبحث الأحداث الأخيرة في المحافظة

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