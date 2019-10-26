الداخلية العراقية: ضحايا المتظاهرين سقطوا نتيجة الصدامات مع حمايات المؤسسات

2019/10/26 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الداخلية العراقية إن القوات الأمنية تعرضت لعدد كبير من الإصابات في صفوفها بسبب استغلال البعض للتظاهرات.

وأضافت الوزارة في بيان إن قتلى المحتجين سقطوا نتيجة الصدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية.

وتابعت الوزارة أنها ستضرب بيد من حديد لكل من يعتدي على الممتلكات العامة للدولة ومرافقها في الوقت الذي قامت فيه عناصرها بتأمين حماية المتظاهرين و"أوعزت لهم بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة".

وأدت تظاهرات الجمعة إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً غالبيتهم في جنوب البلاد، بينهم من قضى احتراقاً بالنيران أو بالرصاص خلال عمليات اقتحام مقار فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

من جهته اعتبر مجلس القضاء الأعلى العراقي يعتبر الاعتداء بالأسلحة النارية على الدائر الأمنية جريمة يعاقب عليها القانون وفق قانون مكافحة الإرهاب.

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