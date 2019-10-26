2019/10/26 | 11:47

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تكليف اللواء الركن عبد الكريم خلف ناطقاً رسمياً باسم القائد العام للقوات المسلحة

تأریخ التحریر: : 2019/10/26 11:42

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