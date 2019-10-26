السامرائي رئيسا للحزب الإسلامي وانتخاب نواب وأمين عام له

2019/10/26 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اختار الحزب الإسلامي العراقي، السبت، اياد السامرائي رئيسا له، فيما انتخب نواب وامين عام للحزب.

وقال مصدر مطلع، لوكالة {الفرات نيوز} إن "الحزب الإسلامي العراقي أجرى اليوم، انتخابات لاختيار رئيسا ونوابا وأمينا عاما له".وأضاف المصدر، أنه "تم انتخاب أياد السامرائي رئيساً لمجلس شورى الحزب الإسلامي ورشيد العزاوي أميناً عاماً للحزب".وتابع: "كما جرى انتخاب عمار يوسف حمود نائباً سياسياً للأمين العام للحزب، فضلا عن انتخاب فارس يونس نائباً ادارياً للأمين العام ويونس هاشم مهيدي نائباً اول لرئيس مجلس شورى الحزب".انتهى

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