الحلبوسي يلتقي عددا من المتظاهرين في ساحة النسور وسط بغداد

2019/10/26 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عددا من المتظاهرين في العاصمة بغداد, جاء ذلك خلال زيارة ميدانية الى ساحة النسور وسط العاصمة بغداد، حيث استمع الحلبوسي لمطالب المتظاهرين وتعهد بالعمل على تلبيتها، مؤكدا أن الحكومة والبرلمان يعملان على تنفيذ جميع الإصلاحات التي تم اطلاقها من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الفترة الماضية.

وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب الى ساحة التظاهر تلبية لدعوة المتظاهرين له للنزول الى الشارع والانضمام اليهم.

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