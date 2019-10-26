العمليات المشتركة: سيتم التعامل مع المخربين كإرهابيين وبشكل ميداني وعاجل

2019/10/26 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا حول أعمال التخريب والاعتداء على المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات الخاصة والعامة

وقالت القيادة، إن البعض استغل هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة اخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها دون أي واعز ضمير، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، مؤكدة أن القوات الأمنية بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل.

وحذرت القيادة من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، داعية المتظاهرين الى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين.

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