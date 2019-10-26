المتظاهرون إلى التحرير.. مخاوف برلمانية من اقتحام “الخضراء” أثناء عقد جلسة اليوم

2019/10/26 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق مع اقتراب موعد انعقاد جلسة #مجلس_النواب، اليوم السبت، بدء المئات من #المتظاهرين بالتوافد على #ساحة_التحرير وسط العاصمة #بغداد، القريبة من مبنى #البرلمان.مصادر محلية، قالت لـ”الحل […]

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